В Иране сообщили об эксплуатации новых проектов по добыче полезных ископаемых стоимостью 4,5 млрд. долларов

Согласно последним статистическим данным организации Imidro, алюминиевый проект Юга является крупнейшим заводом по производству алюминиевых слитков в особой экономической зоне Парс.
Завод Jajarm Aluminium также входит в число новых проектов, нацеленных на производство 40 000 тонн алюминиевых слитков с инвестициями в 131 млн. долларов США.
Кроме того, еще и другие заводы по всему Ирану входят в этот проект про увеличению производству полезных ископаемых.
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