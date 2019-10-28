Сборная Ирана по волейболу сидя заняла первое место в рейтинге в 30-й раз подряд

Согласно данным Всемирной паралимпийской организации и последним опубликованным рейтингам, мужская сборная Ирана по волейболу на протяжении тридцати лет подряд занимает первое место в мире.

Хади Резаи, главный тренер сборной Ирана по волейболу сидя, сказал, что «в течение тридцати лет подряд, с тех пор как команда вошла в мировой рейтинг с 1989 года, она всегда была на первом месте».

По его словам, женской сборная Ирана волейболу сидя также занимает 7-е место.

Согласно последнему рейтингу, среди мужских сборных Иран, Бразилия, Египет, Босния, Украина, Китай, Америка, Германия, Россия и Казахстан входят в десятку лучших в мире, а США, Китай, Бразилия, Украина, Канада, Россия, Иран, Руанда, Нидерланды и Италия также входят в первую десятку среди женских сборных.

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