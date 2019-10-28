Международная конференция по ирригации и дренажу вокруг ситуации озера Урмии пройдет в Иране

Как отметил секретарь первого международного конгресса по ирригации и дренажу Маджид Монтасери основными темами конференции являются управление, эксплуатация и техническое обслуживание ирригационных и дренажных сетей, устойчивое сельское хозяйство - изменение климата, конкурентоспособность в спросе на воду и ирригации и дренаже.

«В общей сложности 280 статей были представлены в секретариат конгресса, из которых 210 были приняты», - сказал он.

По его словам, статьи были присланы из разных стран, и на конференции будут присутствовать профессора из Нидерландов, Америки, Турции и Пакистана.

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