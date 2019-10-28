Иранские тхэквондисты завоевали разные медали на международном турнире в Сербии

18-й Международный турнир в Белграде, Сербия, среди взрослых прошел в с участием 285 спортсменов.

При этом Мирхашем Хосейни в весовой категории до 74 кг, обыграв всех своих соперников, занял первое место и завоевал золото.

В другом матче Саид Раджаби в полуфинале уступил сопернику из Мексики со счетом 6:7 и получил бронзу.

Сборная Ирана по тхэквондо заняла второе место на международном чемпионате в Сербии, выиграв две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

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