27 окт. 2019 г., 22:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83532679
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Министр связи Ирана прокомментировал ликвидацию аль-Багдади

Министр связи Ирана прокомментировал ликвидацию аль-Багдади

Тегеран, 27 октября. ИРНА — "Ничего особенного!", так прокомментировал министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми сообщения о ликвидации главаря террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение",  написал Джахроми в своем Twitter в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа о том, что "только что произошло что-то очень крупное".

В воскресенье президент США подтвердил, что лидер террористической группировки ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

По словам Трампа, аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

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