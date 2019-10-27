Министр связи Ирана прокомментировал ликвидацию аль-Багдади

"Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение", написал Джахроми в своем Twitter в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа о том, что "только что произошло что-то очень крупное".

В воскресенье президент США подтвердил, что лидер террористической группировки ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

По словам Трампа, аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

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