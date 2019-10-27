Зариф: новый механизм США для торговли с Ираном усиливает экономический терроризм

"Вопреки их заявлениям, новые правила США усилят экономический терроризм в отношении простых иранцев. Госсекретарь США Майк Помпео озвучил бредовую идею о том, что иранцы должны преклониться перед США, если они хотят есть. Сейчас Министерство финансов США стремится ударить по торговле продовольствием и импорту лекарств" написал Зариф на своем Twitter.