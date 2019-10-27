27 окт. 2019 г., 22:26
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News Code: 83532669
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Зариф: новый механизм США для торговли с Ираном усиливает экономический терроризм

Зариф: новый механизм США для торговли с Ираном усиливает экономический терроризм

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что введение новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном только усиливает экономический терроризм Вашингтона в отношении иранского народа.

"Вопреки их заявлениям, новые правила США усилят экономический терроризм в отношении простых иранцев. Госсекретарь США Майк Помпео озвучил бредовую идею о том, что иранцы должны преклониться перед США, если они хотят есть. Сейчас Министерство финансов США стремится ударить по торговле продовольствием и импорту лекарств" написал Зариф на своем  Twitter.

В пятницу власти США объявили о введении новых правил торговли гуманитарными товарами с Ираном.

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