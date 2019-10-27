27 окт. 2019 г., 22:07
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News Code: 83532658
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Рабии: ликивидация аль-Багдади не положит конец существованию ДАИШ

Рабии: ликивидация аль-Багдади не положит конец существованию ДАИШ

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Ликвидация главаря террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади не положит конец существованию Исламского гоудаства, считает официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"ДАИШ не исчезнет с помощью бомб и снарядов, оно все еще развивается... Как и в случае со смертью бен Ладена, когда корень террора не был уничтожен, так и смерть аль-Багдади не станет концом "Исламского государства", написал Рабии в Twitter.

В воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

По его словам, аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

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