Сборная Ирана завоевала 7 медалей на ЧА по академической гребле

Представляем вашему вниманию результаты выступлений иранских спортсменов:

В мужском одиночном экипаже Бахман Насири завоевал золотую меадаль, а Агел Хабибиан показал третий результат. В женских соревнованиях Назанин Молаи получила золотую награду.

В женских двойках парных (лёгкого веса) Хание Хорсанд и Назанин Рахмани заняли третье место. Еще одну бронзовую награду принесли сборной Ирана Кимия Зареи и Зейнаб Ноурузи в женских двойках парных (тяжелого веса).

В мужских парных четверках (тяжелого веса) Бахман Насири, Милад Аллахвердиан, Амир Хусейн Махмудпур, и Сиаваш Саиди заняли третье место.

Кроме того в женских парных четверках (лёгкого веса) Марьям омиди Парса, Кимия Зареи, Зейнаб Ноурузи и Шакиба Вагуфи завоевали бронзовую медаль.

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