Иранские деятели культуры номинированы на премию памяти Астрид Линдгрен

Имена детских писателей Джамшида Ханьяана, Хушанга Моради Кермани, Мохаммада Резы Шамса, Фархада Хасан Заде, Художника Фаршида Шафи, библиотекаров Мехди Хеджвани, Али Асгара Сейдабади попали в список номинатов международной премии.

В список, где значатся 237 кандидатов из 68 стран, также вошли Совет детской книги, Иранские Мобильные библиотеки, и проект "читай со мной".

Премия Астрид Линдгрен - крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества - учреждена правительством Швеции после смерти детской писательницы в январе 2002 года. Денежное вознаграждение составляет около $510 тыс.

Имя лауреата 2020 года будет обнародовано 31 марта. Жюри состоит из 12 человек, которых назначает Национальный совет по культуре. В их числе писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.

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