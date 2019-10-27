27 окт. 2019 г., 17:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83532532
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Сегодня вступило в силу временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Сегодня вступило в силу временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Временное Соглашение о зоне свободной торговли между странами-членами Евразийского экономического союза и Ираном вступило в силу 27 октября 2019 года.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном включает 862 кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 502 кода с «евразийской» стороны и 360 кодов – с иранской.

Срок действия соглашения три года. Документом предусмотрена возможность проведения переговоров по постоянному соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

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