Тегеран внимательно следит за ситуацией в Ираке

"Исламская Республика Иран поддерживает требования иракского народа, ясно изложенные в заявлениях религиозного авторитета, а также премьер-министра Аделя Абдул Махди", говорится в заявлении Мусави, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

Официальный представитель иранского МИД заявил, что Тегеран глубоко сожалеет о недавних событиях в Ираке, приведшие к гибели и ранениям десятков людей, материальному ущербу, конфискации требований народа и росту насилия. " Мы уверены, что иракское правительство и народ, и религиозный авторитет смогут справиться с текущими проблемами и содействовать развитию страны", указал Мусави.

Со момента образования нового правительства в Ираке Исламская Республика Иран оказывала поддержку иракскому правительству и народу и в критические времена предоставляла свои возможности дружеской братской и соседней стране.

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