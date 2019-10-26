26 окт. 2019 г., 22:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83532101
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Тегеран внимательно следит за ситуацией в Ираке

Тегеран внимательно следит за ситуацией в Ираке

Тегеран, 26 октября. ИРНА — Иран внимательно следит за развитием событий в Ираке, заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Исламская Республика Иран поддерживает требования иракского народа,  ясно изложенные в заявлениях религиозного авторитета, а также премьер-министра Аделя Абдул Махди", говорится в заявлении Мусави, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

Официальный представитель иранского МИД заявил, что Тегеран глубоко сожалеет о недавних событиях в Ираке, приведшие к гибели и ранениям десятков людей,  материальному ущербу, конфискации требований народа и росту насилия. " Мы уверены, что иракское правительство и народ, и религиозный авторитет смогут справиться с текущими проблемами и содействовать развитию страны", указал Мусави.

Со момента образования нового правительства в Ираке Исламская Республика Иран оказывала поддержку иракскому правительству и народу и в критические времена предоставляла свои возможности дружеской братской и соседней стране.

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