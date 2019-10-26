26 окт. 2019 г., 18:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83531970
0 Persons

Зариф призвал положить конец " убийству мирных жителей" в Йемене

Зариф призвал положить конец " убийству мирных жителей" в Йемене

Тегеран, 26 октября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление по поводу пятилетней блокады Йемена, призвав положить конец убийству мирных жителей в Йемене.

"Глава МИД Ирана провел встречу в субботу с представителем йеменского движения Ансарулла Мохаммедом Абдул Саламом в Тегеране", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

"Во время встречи глава иранского МИД выразил сожаления по поводу навязанной войны против йеменцев, и пятилетней блокады Йемена, призвав положить конец убийству мирных жителей и блокаде в Йемене", говорится в сообщении.

Зариф подчеркнул, что кризис в Йемене имеет лишь политическое решение, отметив, что Ирана поддерживает прекращение боевых действий в этой стране и проведение межйеменских переговоров.  При этом он напомнил, что Тегеран готов оказать Йемену гуманитарную помощь и активно участвовать в урегулировании кризиса.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =