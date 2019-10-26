Зариф призвал положить конец " убийству мирных жителей" в Йемене

"Глава МИД Ирана провел встречу в субботу с представителем йеменского движения Ансарулла Мохаммедом Абдул Саламом в Тегеране", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

"Во время встречи глава иранского МИД выразил сожаления по поводу навязанной войны против йеменцев, и пятилетней блокады Йемена, призвав положить конец убийству мирных жителей и блокаде в Йемене", говорится в сообщении.

Зариф подчеркнул, что кризис в Йемене имеет лишь политическое решение, отметив, что Ирана поддерживает прекращение боевых действий в этой стране и проведение межйеменских переговоров. При этом он напомнил, что Тегеран готов оказать Йемену гуманитарную помощь и активно участвовать в урегулировании кризиса.

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