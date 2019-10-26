26 окт. 2019 г., 12:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83531385
0 Persons

Иранские школьники завоевали различные медали на чемпионате мира по изобретениям в Южной Корее

Иранские школьники завоевали различные медали на чемпионате мира по изобретениям в Южной Корее

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Иранские школьники завоевали различные медали на чемпионате мира по науке и изобретениям, неврологии, физике, химии и математике в Южной Корее.

Конкурс прошел в Южной Корее с участием более 13 стран с 18 по 22 октября при научной поддержке Университета KIST, который входит в топ-40 лучших университетов мира.

При этом Настаран Абеди получила золотую медаль по неврологии и специальный приз молодых ученых Индонезии, Мануша Кейвани Нежад золотую медаль по медицинским наукам. Арша Никсам также по физике также завоевал золото.

Мобина Ганбари выиграла бронзовую медаль, специальные призы «Scorlabs» и Центра молодых изобретателей Туниса. Алирезы Гадими также получил почетный диплом и специальную медаль по программированию.

По химии и фармацевтике также иранцы получили бронзу и почетные дипломы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
8 + 7 =