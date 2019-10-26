Иранские школьники завоевали различные медали на чемпионате мира по изобретениям в Южной Корее

Конкурс прошел в Южной Корее с участием более 13 стран с 18 по 22 октября при научной поддержке Университета KIST, который входит в топ-40 лучших университетов мира.

При этом Настаран Абеди получила золотую медаль по неврологии и специальный приз молодых ученых Индонезии, Мануша Кейвани Нежад золотую медаль по медицинским наукам. Арша Никсам также по физике также завоевал золото.

Мобина Ганбари выиграла бронзовую медаль, специальные призы «Scorlabs» и Центра молодых изобретателей Туниса. Алирезы Гадими также получил почетный диплом и специальную медаль по программированию.

По химии и фармацевтике также иранцы получили бронзу и почетные дипломы.

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