26 окт. 2019 г., 10:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83531046
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Иран поставил 2.5 млрд. долларов плодоовощной продукции за рубеж

Иран поставил 2.5 млрд. долларов плодоовощной продукции за рубеж

Ясудж, 26 октября, ИРНА - За последние семь месяцев Иран поставил более 2.5 млрд. долларов США за рубеж, заявил заместитель министра сельского хозяйства Джихад по вопросам садоводства Мохаммад-Али Тахмасби.

Как отметил он, этот объем составляет половину общего экспорта сельскохозяйственной продукции.

Чиновник также отметил, что, посевная площадь плодоовощной продукции в стране составляет около 2 млн. 800 тыс. Га. и указал, что изюм, киви, шафран, яблоки, фисташки, финики и цитрусовые являются одними из экспортных продуктов сельскохозяйственного сектора.

Он также подсчитал, что в этом году производство яблок в стране составляет около 4 млн. тонн, и сказал, что «более миллиона и 800 тыс. тысяч тонн этого продукта будет экспортировано».

Эти продукты во основном поставляются в Ирак, Афганистан, ОАЭ, Пакистан, Россию, Турцию, Индию, Германию, Туркменистан, Оман.

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