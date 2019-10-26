Иран поставил за рубеж плодоовощной продукции на сумму 2,5 млрд. долларов

Как отметил он, этот объем составляет половину общего экспорта сельскохозяйственной продукции.

Чиновник также отметил, что, посевная площадь плодоовощной продукции в стране составляет около 2 млн. 800 тыс. Га. и указал, что изюм, киви, шафран, яблоки, фисташки, финики и цитрусовые являются одними из экспортных продуктов сельскохозяйственного сектора.

Он также подсчитал, что в этом году производство яблок в стране составляет около 4 млн. тонн, и сказал, что «более миллиона и 800 тыс. тысяч тонн этого продукта будет экспортировано».

Эти продукты во основном поставляются в Ирак, Афганистан, ОАЭ, Пакистан, Россию, Турцию, Индию, Германию, Туркменистан, Оман.

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