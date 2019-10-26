26 окт. 2019 г., 10:34
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News Code: 83531046
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Иран поставил за рубеж плодоовощной продукции на сумму 2,5 млрд. долларов

Иран поставил за рубеж плодоовощной продукции на сумму 2,5 млрд. долларов

Ясудж, 26 октября, ИРНА - За последние семь месяцев Иран поставил за рубеж плодоовощной продукции на сумму более 2,5 млрд. долларов США, заявил заместитель министра сельскохозяйственного джихада по вопросам садоводства Мохаммад Али Тахмасби.

Как отметил он, этот объем составляет половину общего экспорта сельскохозяйственной продукции.

Чиновник также отметил, что, посевная площадь плодоовощной продукции в стране составляет около 2 млн. 800 тыс. Га. и указал, что изюм, киви, шафран, яблоки, фисташки, финики и цитрусовые являются одними из экспортных продуктов сельскохозяйственного сектора.

Он также подсчитал, что в этом году производство яблок в стране составляет около 4 млн. тонн, и сказал, что «более миллиона и 800 тыс. тысяч тонн этого продукта будет экспортировано».

Эти продукты во основном поставляются в Ирак, Афганистан, ОАЭ, Пакистан, Россию, Турцию, Индию, Германию, Туркменистан, Оман.

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