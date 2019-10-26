Технические знания о челюстно-лицевой хирургии стали локализованными в Иране

Мохаммад Акрами в субботу в интервью ИРНА, что знания о челюстно-лицевой реконструкции стали локализованными с использованием передовых технологий в Иране. «Эти знания в настоящее время доступны для европейских и американских стран, но теперь и мы приобрели эту технологию», - сказал он.

Акрами, указав на трудности при привлечении иностранных пациентов или, другими словами, медицинским туризмом, отметил, что «большинство из этих проблем были решены, и, помимо предоставления большого объема услуг иранским пациентам, мы готовы предоставлять медицинские услуги и иностранным пациентам».

«Мы постарались предоставить лучшие услуги иностранным пациентам по самой низкой цене», - пояснил он.

«Мы обслуживаем около 230 тыс. внутренних пациентов в год и около 1000 иностранных пациентов, и готовы утроить это количество», - заключил Акрами.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472