Технические знания о челюстно-лицевой хирургии локализованы в Иране

Мохаммад Акрами в субботу в интервью ИРНА заявил, что знания о челюстно-лицевой реконструкции локализованы в Иране при использовании передовых технологий. «Эти знания до настоящего времени были доступны лишь для европейских и американских стран, но сейчас и мы приобрели эти технологии», сказал он.

Акрами указал на трудности в привлечении иностранных пациентов, или, другими словами, в медицинском туризме, отметив, что «большинство из этих проблем решено, и помимо предоставления большого объёма услуг иранским пациентам, мы также готовы предоставлять их и иностранным пациентам».

«Мы постарались предоставить лучшие услуги иностранным пациентам по самой низкой цене», пояснил он.

«В год мы обслуживаем около 230 тыс. внутренних пациентов и около 1000 иностранных, и готовы утроить это количество», заключил Акрами.

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