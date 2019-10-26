26 окт. 2019 г., 08:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83530843
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Есть возможность экспорта лекарств из Ирана в страны Восточного Средиземноморья

Есть возможность экспорта лекарств из Ирана в страны Восточного Средиземноморья

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Есть возможность экспорта медикаментов и обмена знаниями между Ираном и странами Восточного Средиземноморья. Всемирная Организация Здравоохранения всегда поддерживала сотрудничество между странами, как заявил директор Регионального бюро ВОЗ по странам Восточного Средиземноморья Ахмад Аль-Мандхари.

«Более 95% медикаментов, потребляемых в Иране, производятся внутри страны, что является источником гордости Ирана и возможностью экспортировать лекарства из Ирана», сказал он в интервью ИРНА.

«Наличие медицинских услуг и производство медицинского оборудования в Иране связано с охраной здоровья и безопасностью, и  хорошо, что Иран обладает потенциалом в этих областях и может поделиться им с другими странами»,  отметил он.

Говоря о представлении возможностей системы здравоохранения Ирана в других странах, Аль-Мандхари указал: «Я обязательно продемонстрирую возможности Ирана в области здравоохранения другим странам. Я буду делать это везде, где могу».

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