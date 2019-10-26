Есть возможность экспорта лекарств из Ирана в страны Восточного Средиземноморья

«Более 95% медикаментов, потребляемых в Иране, производятся внутри страны, что является источником гордости Ирана и возможностью экспортировать лекарства из Ирана», сказал он в интервью ИРНА.

«Наличие медицинских услуг и производство медицинского оборудования в Иране связано с охраной здоровья и безопасностью, и хорошо, что Иран обладает потенциалом в этих областях и может поделиться им с другими странами», отметил он.

Говоря о представлении возможностей системы здравоохранения Ирана в других странах, Аль-Мандхари указал: «Я обязательно продемонстрирую возможности Ирана в области здравоохранения другим странам. Я буду делать это везде, где могу».

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