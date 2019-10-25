25 окт. 2019 г., 21:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83530678
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Исламские государства должны объединиться: Рухани

Исламские государства должны объединиться: Рухани

Тегеран, 25 октября. ИРНА — Исламские государства должны объединиться, как одна семья, и разрешить свои разногласия, потому что разногласия пойдут на пользу США, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Если исламские страны объединятся, ни одна страна, даже Соединенные Штаты, не может создать проблемы для них", сказал Рухани на встрече с премьер-министом Бангладеша Шейх Хасиной на полях саммита лидеров Движения неприсоединения.

Президент добавил, что нынешняя кризисная ситуация в регионе — результат вмешательство иностранных сил, заявив, что Иран прилагает все усилия, чтобы урегулировать ситуацию в регионе путем диалога.

По словам Рухани, ирано-бангладешские отношения опираются на древнюю историю, общую культуру. "Исламская Республика заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних, региональных и международных отношений с Бангладешем", подчеркнул президент.

Он также выразил готовность Тегерана развивать экономическое сотрудничество с Даккой, в частности в энергетической области.

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