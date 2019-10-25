Исламские государства должны объединиться: Рухани

"Если исламские страны объединятся, ни одна страна, даже Соединенные Штаты, не может создать проблемы для них", сказал Рухани на встрече с премьер-министом Бангладеша Шейх Хасиной на полях саммита лидеров Движения неприсоединения.

Президент добавил, что нынешняя кризисная ситуация в регионе — результат вмешательство иностранных сил, заявив, что Иран прилагает все усилия, чтобы урегулировать ситуацию в регионе путем диалога.

По словам Рухани, ирано-бангладешские отношения опираются на древнюю историю, общую культуру. "Исламская Республика заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних, региональных и международных отношений с Бангладешем", подчеркнул президент.

Он также выразил готовность Тегерана развивать экономическое сотрудничество с Даккой, в частности в энергетической области.

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