Движение неприсоединения может стать пионером в вопросе решения глобальных проблем

"Сегодня США используют экономические рычаги давления. Это приравнивается к экономическому терроризму", сказал Рухани.

По словам президента, доминирование США в международной валютной системе привело к злоупотреблению ими в международных финансовых рынках.

Рухани добавил, что с распадом двухполярной системы США пытались установить монополярную систему.

"Движение неприсоединения демонстрирует свою решимость противостоять односторонности и дает предпочтение многостороннему сотрудничеству. Гегемония серьезный вызов в сфере экономики. США прибегают к войнам в различных частях мира. Ущерб - сотни миллионов долларов, десятки лет люди будут страдать от последствия этой риторики", подчеркнул он.

Иранский президент подчеркнул, что действия США приводят к нарушению национального суверенитета стран, к гонке вооружений.

"Этот саммит созван в условиях, когда в мире происходит интенсификация конфликтов, и все это приводит к нарушению международных обязательств и вмешательству во внутренние дела государств", указал иранский президент.

"Страны-члены Движения неприсоединения могут взять на себя инициативу в поиске глобальных проблем, включая акты экстремизма. Требуется больше координации, чтобы защищать интересы государств. Движение неприсоединения может играть роль в защите интересов стран-членов", подчеркнул Рухани.

По словам Рухани, региональная безопасность достижима только посредством сотрудничества.

"Одна из угроз в современном мире — это отсутствие безопасности в киберпространстве. Это необходимое условие для безопасности государств и страны-члены Движения могут также сотрудничать в этой сфере", сказал он.

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