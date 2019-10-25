Движение неприсоединения может стать пионером в вопросе решения глобальных проблем

"Сегодня США используют экономические рычаги давления. Это приравнивается к экономическому терроризму", сказал Рухани.
По словам президента, доминирование США в международной валютной системе привело к злоупотреблению ими в международных финансовых рынках.
Рухани добавил, что с распадом двухполярной системы США пытались установить монополярную систему.
"Движение неприсоединения демонстрирует свою решимость противостоять односторонности и дает предпочтение многостороннему сотрудничеству. Гегемония серьезный вызов в сфере экономики. США прибегают к войнам в различных частях мира. Ущерб - сотни миллионов долларов, десятки лет люди будут страдать от последствия этой риторики", подчеркнул он.
Иранский президент подчеркнул, что действия США приводят к нарушению национального суверенитета стран, к гонке вооружений.
"Этот саммит созван в условиях, когда в мире происходит интенсификация конфликтов, и все это приводит к нарушению международных обязательств и вмешательству во внутренние дела государств", указал иранский президент.
"Страны-члены Движения неприсоединения могут взять на себя инициативу в поиске глобальных проблем, включая акты экстремизма. Требуется больше координации, чтобы защищать интересы государств. Движение неприсоединения может играть роль в защите интересов стран-членов", подчеркнул Рухани.
По словам Рухани, региональная безопасность достижима только посредством сотрудничества.
"Одна из угроз в современном мире — это отсутствие безопасности в киберпространстве. Это необходимое условие для безопасности государств и страны-члены Движения могут также сотрудничать в этой сфере", сказал он.
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