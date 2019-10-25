Иран полон решимости углублять отношения с Пакистаном: Рухани

"В отношениях между Ираном и Пакистаном имеется большой потенциал. Иран всегда стремится иметь хорошие отношения с соседями, в том числе с Пакистаном, в частности в торгово-экономической сфере", заявил Рухани.

Иранский президент также подверг критике выход США из международных соглашений. "Несмотря на односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке Иран по-прежнему продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения", указал Рухани.

Рухани также отметил сотрудничества между Тегераном и Исламабадом в борьбе с международным терроризмом, выразив признательность пакистанской стороне за усилия и вклад в обеспечении безопасности общих границ.

Он также отметил, что проблемы в регионе должны решаться политическим и дипломатическим путем.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409