"В отношениях между Ираном и Пакистаном имеется большой потенциал. Иран всегда стремится иметь хорошие отношения с соседями, в том числе с Пакистаном, в частности в торгово-экономической сфере", заявил Рухани.
Иранский президент также подверг критике выход США из международных соглашений. "Несмотря на односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке Иран по-прежнему продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения", указал Рухани.
Рухани также отметил сотрудничества между Тегераном и Исламабадом в борьбе с международным терроризмом, выразив признательность пакистанской стороне за усилия и вклад в обеспечении безопасности общих границ.
Он также отметил, что проблемы в регионе должны решаться политическим и дипломатическим путем.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
Тегеран, 25 октября. ИРНА — Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Исламабадом во всех сферах.По сообщению пресс-службы иранского президента об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом Пакистана Арифом Алави.
"В отношениях между Ираном и Пакистаном имеется большой потенциал. Иран всегда стремится иметь хорошие отношения с соседями, в том числе с Пакистаном, в частности в торгово-экономической сфере", заявил Рухани.
-
Движение неприсоединения может стать пионером в вопросе решения глобальных проблем
Тегеран, 25 октября. ИРНА — Движение неприсоединения может стать пионером в вопросе решения…
-
Иран полон решимости углублять отношения с Пакистаном: Рухани
Тегеран, 25 октября. ИРНА — Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Исламабадом…
-
В Баку стартовал XVIII саммит Движения неприсоединения
Тегеран, 25 октября. ИРНА — XVIII саммит Движения неприсоединения начал свою работу в Баку…
-
Рухани высоко оценил сопротивление иранского и венесуэльского народов
Тегеран, 25 октября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани отметил сопротивление народов Ирана…
-
Министры энергетики Ирана и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество
Тегеран, 24 октября. ИРНА — Министры энергетики Ирана и Азербайджана Реза Ардаканиан и Парвиз…
-
Рухани призвал не допустить разделения мусульман
Баку, 24 октября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани призвал не допустить разделения мусульман…
-
Аракчи и Рябков обсудили ядерную сделку Ирана
Москва, 24 октября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей…
-
Рухани: ирано-азербайджанские связи позитивно развиваются в различных сферах
Баку, 24 октября. ИРНА — Отношения между Тегераном и Баку очень позитивно продвинулись в различных…
-
Осень на берегу реки Зайендеруд
Берега реки Зайендеруд наболее красивы осенней порой, когда их украшают осенние краски, привлекающие…
-
Выставка "Симфония дружбы Шёлкового пути" в Исфахане
В среду в Музее современного искусства Исфахана открылась выставка работ ряда китайских художников…
Your Comment