В Баку стартовал XVIII саммит Движения неприсоединения

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств более 60 стран, а также представители международных организаций, представители стран и организаций, приглашенные в качестве особых гостей.

На XVIII Бакинском саммите глав государств и правительств стран-членов Движения Неприсоединения ожидается принятие 4 окончательных документов — Итоговый документ, Бакинская политическая декларация, Благодарность принимающей стране и Документ по Палестине.

В ходе саммита председательство в организации перейдет к Азербайджану. Баку будет возглавлять Движение неприсоединения три года — в 2019-2022 годах.

Рухани прибыл в Баку в четверг. На полях саммита он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

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