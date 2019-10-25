25 окт. 2019 г., 12:22
Journalist ID: 2177
News Code: 83530249
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В Баку стартовал XVIII саммит Движения неприсоединения

В Баку стартовал XVIII саммит Движения неприсоединения

Тегеран, 25 октября. ИРНА — XVIII саммит Движения неприсоединения начал свою работу в Баку в пятницу, 25 октября. В нем принимает участие иранская делегация во главе с президентом страны Хасаном Рухани.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств более 60 стран, а также представители международных организаций, представители стран и организаций, приглашенные в качестве особых гостей.

На XVIII Бакинском саммите глав государств и правительств стран-членов Движения Неприсоединения ожидается принятие 4 окончательных документов — Итоговый документ, Бакинская политическая декларация, Благодарность принимающей стране и Документ по Палестине.

В ходе саммита председательство в организации перейдет к Азербайджану. Баку будет возглавлять Движение неприсоединения три года — в 2019-2022 годах.

Рухани прибыл в Баку в четверг. На полях саммита он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

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