Рухани высоко оценил сопротивление иранского и венесуэльского народов

"Иран и Венесуэла поддерживают друг друга на международной арене автоматически, мы готовы укреплять банковское и финансовое сотрудничества с Каракасом, а также поделиться своим опытом в кибербезопасности, сельском хозяйстве, и внедрения новых технологий", заявил Рухани на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита лидеров Движения неприсоединения в Баку.

"Американцы не смогли осуществлять какие-либо планы в нашем регионе, в том числе в Ираке, Сирии, Палестине, Афганистане и Йемене, и все их заговоры против нас потерпели неудачу", сказал Рухани.

Он также отметил, что в последние месяцы все индексы и показатели экономической статистики свидетельствуют о росте иранской экономики.

Кроме того, Рухани пригласил Мадуро посетить Иран с официальным визитом.

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