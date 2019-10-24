24 окт. 2019 г., 23:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83530080
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Министры энергетики Ирана и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество

Министры энергетики Ирана и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество

Тегеран, 24 октября. ИРНА — Министры энергетики Ирана и Азербайджана Реза Ардаканиан и Парвиз Шахбазов в ходе переговоров в Баку обсудили двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, включая энергетику.

"Стороны обсудили ускорение реализации проекта строительства ГЭС на реке Аракс, программу газ в обмен на электроэнергию,  а также инвестиции азербайджанской стороны в строительство электростанции мощностью 500 МВт в приграничном районе Астары", говорится в сообщении министерства экономики Ирана.

Рухани находится в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения. Ранее он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время переговоров Рухани отметил, что отношения между Тегераном и Баку очень позитивно продвинулись в различных сферах, в том числе в области экономики, культуры, науки и других направлениях.

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