Рухани призвал не допустить разделения мусульман

"Ирано-азербайджанские отношения опираются на древнюю историю, общую культуру, и религию, что являются серьезным залогом развития двусторонних отношений", сказал Рухани на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа, шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

"Борьба с угнетением, экстремизмом и терроризмом является обязанностью всех божественных религий, включая мусульман", сказал иранский президент.

Он также добавил, что увеличение взаимных поездок граждан двух стран в последние годы, привели к дальнейшему укреплению отношений между народов двух стран.

Рухани, который находится в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время переговоров Рухани отметил, что отношения между Тегераном и Баку очень позитивно продвинулись в различных сферах, в том числе в области экономики, культуры, науки и других направлениях.

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