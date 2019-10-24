Аракчи и Рябков обсудили ядерную сделку Ирана

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

"С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 году всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств с учетом выверенного баланса интересов и принципа взаимности, на которые опирается План действий", отмечается в нем.

"Акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива", сообщили в МИД.

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