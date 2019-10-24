24 окт. 2019 г., 22:30
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News Code: 83530055
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Аракчи и Рябков обсудили ядерную сделку Ирана

Аракчи и Рябков обсудили ядерную сделку Ирана

Москва, 24 октября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел в четверг консультации с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, сообщает официальный сайт МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

"С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 году всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств с учетом выверенного баланса интересов и принципа взаимности, на которые опирается План действий", отмечается в нем.

"Акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива", сообщили в МИД.

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