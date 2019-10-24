Рухани: ирано-азербайджанские связи позитивно развиваются в различных сферах

24 октября на полях саммита Движения неприсоединения в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Осуществляется прекрасное экономическое сотрудничество для расширения связей двух стран, и это радует оба государства", сказал Рухани. — Считаю, что власти в Азербайджане и Иране, наши государства проводят плодотворную работу в интересах двух стран, для повышения благосостояния двух стран и народов, и это отрадно".

Рухани заверил президента Азербайджана в том, что государство и народ Ирана всегда были и будут рядом с азербайджанским государством и народом. "Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы также проведем обмен мнениями по темам, представляющим интерес для обеих сторон", указал Рухани.

Объем торгового оборота между Ираном и Азербайджаном в 2018 году увеличился на 70%

"В прошлом году наш торговый оборот увеличился более чем на 70 процентов. Считаю это рекордным показателем", заявил Алиев, отметив, что прочные связи между двумя странами, естественно, оказали позитивное влияние на все сферы.

"За девять месяцев нынешнего года он вновь вырос на 45 процентов", уточнил президент.

"Рад, что совместно реализуемый нами транспортный коридор Север-Юг успешно функционирует. В прошлом году по этому коридору было перевезено в 8 раз больше грузов", продолжал он.

По словам президента, за девять месяцев этого года грузоперевозки увеличились на 70 процентов. "Как мы с Вами договорились, в настоящее время также функционирует транспортный коридор Юг-Запад. Вложены взаимные инвестиции", сказал Алиев.

"Наши связи опираются на древнюю историю, общую культуру. Сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне", подчеркнул азербайджанский президент.

Алиев напомнил, что на основе иранских технологий функционирует автомобильный завод. "В настоящее время идут проектировочные работы, связанные со строительством завода по производству автобусов", подчеркнул он.

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