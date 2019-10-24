56 тыс. тонн меди было поставлено из Ирана

«Медь в Иране зафиксировала невероятные рекорды в первой половине этого года, когда за это время в Кермане, Сунгуне, иранском Азербайджане и других медных рудниках страны было добыто более 132 тыс. 400 тонн меди», - отметил Мохаммади.

По его словам, экспорт 56 тыс. тонн меди из Ирана в первой половине этого года эквивалентен общему экспорту меди в прошлом году, который составил 47 тыс. тонн.

Как отметил Саад Мохаммади, ожидается, что производство меди превысит 260 тыс. тонн в этом году, а в будущем году - 300 тыс. тонн.

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