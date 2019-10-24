24 окт. 2019 г., 12:48
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News Code: 83529567
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Более 5.8 млн. тонн стали было поставлено за первых 6 месяцев этого года из Ирана

Более 5.8 млн. тонн стали было поставлено за первых 6 месяцев этого года из Ирана

Тегеран, 24 октября, ИРНА – Ассоциация производителей стали Ирана объявила, что за первые шесть месяцев этого года было поставлено 5 млн. 987 тыс. тонн стали, из которых 61.8% приходится на сырую сталь и 18,5% - на арматуру.

Согласно статистическим данным Иранской ассоциации производителей стали, экспорт стали за отчетный период составил один миллион 876 тыс. тонн, что на 37% больше, чем за первые шесть месяцев этого года.

Также общий объем экспорта сырой стали составил 4 млн. 21 тыс. тонн, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистический анализ таблиц показывает, что за отчетный период экспорт губчатого железа также увеличился на 605 тыс., что на 62% больше по сравнению с показателем за первые 6 месяцев.

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