Более 5.8 млн. тонн стали было поставлено за первые 6 месяцев этого года из Ирана

Согласно статистическим данным Иранской ассоциации производителей стали, экспорт стали за отчетный период составил один миллион 876 тыс. тонн, что на 37% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Также общий объем экспорта сырой стали составил 4 млн. 21 тыс. тонн, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистический анализ таблиц показывает, что за отчетный период экспорт губчатого железа также увеличился на 605 тыс., что на 62% больше по сравнению с показателем за первые 6 месяцев.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472