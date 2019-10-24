24 окт. 2019 г., 11:33
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News Code: 83529444
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Иранский режиссер получил приз на американском фестивале за лучший фильм

Иранский режиссер получил приз на американском фестивале за лучший фильм

Санандадж, 24 октября, ИРНА – Фильм «Лакэ» в постановке Шуреша Вакили получил приз за лучший фильм на американском кинофестивале Freedom fest – anthem.

Короткометражный фильм «Лакэ» выиграл приз best film  liberation на 9-м американском кинофестивале Freedom fest – anthem.

Фильм «Лакэ» участвовал в Американском фестивале Freedom fest, одном из самых престижных американских фестивалей, посвященных вопросам мира и прав человека, с участием голливудских режиссеров и актеров.

«Лакэ» - это история старика, который чистит кинотеатр. Однажды он сталкивается со странным случаем и пытается решить его.

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