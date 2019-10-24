Иранский режиссер получил приз на американском фестивале за лучший фильм

Короткометражный фильм «Лакэ» выиграл приз best film liberation на 9-м американском кинофестивале Freedom fest – anthem.

Фильм «Лакэ» участвовал в Американском фестивале Freedom fest, одном из самых престижных американских фестивалей, посвященных вопросам мира и прав человека, с участием голливудских режиссеров и актеров.

«Лакэ» - это история старика, который чистит кинотеатр. Однажды он сталкивается со странным случаем и пытается решить его.

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