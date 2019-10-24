Рухани назвал отношения с Азербайджаном стратегическими

Хасан Рухани заявил журналистам в четверг перед своим визитом в Азербайджанскую Республику, что этот визит направлен на участие в 18-м саммите стран-членов Движения неприсоединения по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Для нас очень важно присутствовать на всех региональных и международных саммитах и международных организациях, в условиях, когда американцы стремятся к односторонности и хотят вмешиваться в дела всех стран, и их враждебность по отношению к великой иранской нации становится яснее, чем когда-либо,», - указал он.

«Недавно мы подписали временное соглашение с Евразийским экономическим союзом и участвовали в их саммите в Армении. Мы также всегда принимали активное участие в саммите стран-членов Движения неприсоединения», - отметил он.

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