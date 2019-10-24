24 окт. 2019 г., 11:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83529385
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Рухани отправился в Баку

Рухани отправился в Баку

Тегеран, 24 октября, ИРНА - - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани отправился в Азербайджан в четверг по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Хасан Рухани отправился в Баку для участия в 18-м саммите лидеров Движения неприсоединения.

Помимо выступления на саммите и уточнения позиций Исламской Республики Иран по важным региональным и международным вопросам, президент также проведет двусторонние встречи с президентом Азербайджана, где будут обсуждаться наиболее важные вопросы в отношениях Тегеран-Баку и реализации соглашений. Совместные проекты будут изучаться.

В кулуарах Саммита Движения неприсоединения президент планирует провести отдельные встречи с некоторыми из лидеров, присутствующих на саммите, для обсуждения ключевых вопросов регионального, международного и международного значения.

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