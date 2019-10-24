Хасан Рухани отправился в Баку для участия в 18-м саммите лидеров Движения неприсоединения.
Помимо выступления на саммите и уточнения позиций Исламской Республики Иран по важным региональным и международным вопросам, президент также проведет двусторонние встречи с президентом Азербайджана, где будут обсуждаться наиболее важные вопросы в отношениях Тегеран-Баку и реализации соглашений. Совместные проекты будут изучаться.
В кулуарах Саммита Движения неприсоединения президент планирует провести отдельные встречи с некоторыми из лидеров, присутствующих на саммите, для обсуждения ключевых вопросов регионального, международного и международного значения.
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