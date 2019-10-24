Иран и Словения подчеркнули расширение научного, образовательного и спортивного сотрудничества

Как отметил Пикало, развитие спортивного, научного и культурного сотрудничества может стать основой мира и безопасности во всем мире.

Министр образования, науки и спорта Словении далее сослался на заинтересованность своей страны в сотрудничестве в различных областях науки и исследований, а также в спорте, призвав к проведению в ближайшем будущем заседания Совместной научно-технической комиссии между Словенией и Ираном.

На встрече посол Исламской Республики Иран также подтвердил возможности и интересы двух стран для сотрудничества и обсуждения готовности Ирана и Словении повысить уровень взаимодействия в вышеупомянутых областях.

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