Специальный приз жюри фестиваля Нового Орлеана был вручен иранскому фильму

С 16-го по 23 октября в американском Новом Орлеане прошел 30-й международный кинофестиваль.

Документальный фильм "Исход" рассказывает о возвращении на родину афганских беженцев, которые нелегально въехали в Иран.

Кроме того, в кинофестивале были показаны еще три иранских картин: документальный фильм "Изящно" режиссера Араша Эсхаги, короткометражный фильм "Рана" Марьяма Тафакори в категории "экспериментальный короткометражный фильм" и "Серый объект" Самане Шоджаи в категории "короткометражный мультфильм".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409