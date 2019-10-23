23 окт. 2019 г., 19:06
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Специальный приз жюри фестиваля Нового Орлеана был вручен иранскому фильму

Специальный приз жюри фестиваля Нового Орлеана был вручен иранскому фильму

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Документальный фильм иранского режиссера Бахмана Киаростами "Исход" получил специальный приз жюри кинофестиваля Нового Орлеана.

С 16-го по 23 октября в американском Новом Орлеане прошел 30-й международный кинофестиваль.

Документальный фильм "Исход" рассказывает о возвращении на родину афганских беженцев, которые нелегально въехали в Иран.

Кроме того, в кинофестивале были показаны еще три иранских картин: документальный фильм "Изящно" режиссера Араша Эсхаги, короткометражный фильм "Рана" Марьяма Тафакори в категории "экспериментальный короткометражный фильм" и "Серый объект" Самане Шоджаи в категории "короткометражный мультфильм".

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