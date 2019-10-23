Зариф примет участие в заседании группы Мюнхенской конференции

"Участвовать в этой встрече согласились порядка 80 политиков, экспертов и представителей международных организаций и гражданского общества из арабского мира, ЕС и других регионов мира. На встрече в Дохе будут присутствовать эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман, спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс", - уточнили в оргкомитете.

Как отметили организаторы форума, "Доха примет своевременную и острую дискуссию по деэскалации конфликтов в Йемене и Сирии, а также обсуждение ситуации в Ормузском проливе, Судане и в целом на Ближнем Востоке, участники встречи поделятся возможностями для обеспечения кибер- и энергетической безопасности".

Ранее помощник замминистра транспорта и коммуникаций по кибербезопасности Катара Халид аль-Хашими сообщил РИА Новости, что одной из основных тем обсуждения группы станет кибербезопасность, в том числе безопасность мобильных приложений. В частности, участники форума обсудят гарантии безопасности смарт-приложений, стратегии государств в этой связи, инициативы, которыми располагают страны для гарантии безопасности мобильных приложений.

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