23 окт. 2019 г., 17:08
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News Code: 83528789
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Впервые в истории иранские женщины будут комментировать футбольный матч

Впервые в истории иранские женщины будут комментировать футбольный матч

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Иранские женщины впервые по радио прокомментируют футбольный матч между "Аяксом" и "Челси".

Наджме Джафари, Нилуфар Ардалан и Геларе Наземи по радио будут освещать встречу третьего тура Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Челси". Футбольный матч состоится в среду в Амстердаме.

Геларе Наземи — первая в истории Ирана женьщина-арбитр, которая рассудила международный матч по мини-футболу — финал юношеских олимпийских игр по мини-футболумежду командами Португалии и Японии. Нилуфар Ардалан —  "Леди Гол" и капитан женской сборной Ирана по футболу.  

Напомним, что впервые за 40 лет около 4.5 тыс. иранских женщин были допущены на стадион Азади в Тегеране, где прошел матч сборной Ирана с командой Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 14:0 в пользу иранцев.

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