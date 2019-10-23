23 окт. 2019 г., 16:33
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News Code: 83528734
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Радикалы в США и сионистский режим не могут вытерпеть прогресс иранского народа

Радикалы в США и сионистский режим не могут вытерпеть прогресс иранского народа

Тегеран, 23 октября. ИРНА — После заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе экономика Ирана начала развиваться, однако враги иранского народа, в том числе сионистский режим, Саудовская Аравия и радикалы в США не могут вытерпеть продвижение страны, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Иранский президент напомнил, что во время поездки в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН лидеры трёх мировых держав были удивлены тем, что после заключения СВПД большинство ведущих компаний  мира изъявило желание участвовать в иранских проектах.

Рухани добавил, что СВПД показал роль дипломатии в урегулировании глобальных и региональных проблем. "Враги считали, что путём нанесения ущерба ядерной сделке смогут сменить власть в стране, однако иранский народ проявил бдительность и нейтрализовал заговор врага", указал президент.

По словам Рухани, власти США до сих пор приглашают Иран к переговорам. "Конечно мы продолжим свой путь, а если будем вместе, то не только не потерпим неудачу, но и победим Америку", заключил он.

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