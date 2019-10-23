Радикалы в США и сионистский режим не могут вытерпеть прогресс иранского народа

Иранский президент напомнил, что во время поездки в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН лидеры трёх мировых держав были удивлены тем, что после заключения СВПД большинство ведущих компаний мира изъявило желание участвовать в иранских проектах.

Рухани добавил, что СВПД показал роль дипломатии в урегулировании глобальных и региональных проблем. "Враги считали, что путём нанесения ущерба ядерной сделке смогут сменить власть в стране, однако иранский народ проявил бдительность и нейтрализовал заговор врага", указал президент.

По словам Рухани, власти США до сих пор приглашают Иран к переговорам. "Конечно мы продолжим свой путь, а если будем вместе, то не только не потерпим неудачу, но и победим Америку", заключил он.

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