Главы МИД Ирана и Сербии провели встречу в Баку

Они также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Зариф сегодня также встретился с главой МИД Ирака. Они рассмотрели последние региональные развития на севере Сирии, Ливане и Йемене.

Зариф во вторник ночью прибыл в Баку. Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 24 октября посетит Баку для участия в 18-м заседании лидеров и премьер-министров стран Движения неприсоединения, который 25-26 октября пройдет в Баку.

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