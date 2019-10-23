23 окт. 2019 г., 16:20
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News Code: 83528699
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Главы МИД Ирана и Сербии провели встречу в Баку

Главы МИД Ирана и Сербии провели встречу в Баку

Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим сербским коллегой Ивицой Дачичей в кулуарах заседания министров иностранных дел Движения неприсоединения в Баку.

Они также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.
Зариф сегодня также встретился с главой МИД Ирака. Они рассмотрели последние региональные развития на севере Сирии, Ливане и Йемене.
Зариф во вторник ночью прибыл в Баку. Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 24 октября посетит Баку для участия в 18-м заседании лидеров и премьер-министров стран Движения неприсоединения, который 25-26 октября пройдет в Баку.

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