23 окт. 2019 г., 15:53
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News Code: 83528652
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35 иранских вузов вошли в рейтинг ISC

35 иранских вузов вошли в рейтинг ISC

Тегеран, 23 октября, ИРНА – Согласно последним данным, 35 иранских вузов вошли в рейтинг Центра науки исламского мира (ISC). Об этом сообщил глава Центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани в среду.

"Среди университетов 57 исламских стран, 187 вузов из 22 стран попали в систему рейтинга. 10 лучших университетов в рейтинге – Саудовская Аравия, Турция, Иран и Египет. Саудовская Аравия с 4 университетами, Турция с 3 университетами, Иран, Малайзия и Египет с 1 вузом входят в список 10 лучших университетов исламского мира", отметил Дехгани.
По его словам, Турция с 65, Иран с 35 и Малайзия с 18 университетами присутствуют в этом рейтинге.
Он добавил, что рейтинг Центра науки исламского мира (ISC) рассмотрит университеты, которые минимум 800 документов зарегистрировали в WOS в течение 2014-2016 гг.

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