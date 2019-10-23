23 окт. 2019 г., 15:19
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News Code: 83528579
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Иран и Оман призвали к укреплению отношений в области туризма

Иран и Оман призвали к укреплению отношений в области туризма

Тегеран, 23 октября, ИРНА – Министр по культурному наследию, туризма и ремесел Иран Али Асгар Мунесан в среду встретился с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Аляви в Маскате.

Обе стороны на этой встрече призвали к развитию отношений двух стран в таких областях, как туризм, оздоровительный туризм и ремесло.
Мунесан в понедельник по приглашению своего оманского коллеги прибыл в Маскат. Он в ходе своего визита также посетил исторические памятники Омана.
В 2017 году министр туризма Омана Ахмад бин Насер Аль-Махризи также посетил Иран с визитом и встретился с Мунесаном.

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