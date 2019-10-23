Товары из иранской провинции Голестан экспортируются на 4 континента

"В этом году 257 тыс. тонн товаров стоимостью 74 млн. 500 тыс. долларов из этой северной провинции были экспортированы в 31 стран мира, включая Тунис, Гана, Аргентина, Малайзия, Кувейт, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сирия, Сербия и Таджикистан", отметил он.

Продукты животного происхождения в сыром виде, в том числе яйцо, креветки, куриные ножки, томатная паста, молочные продукты, сталь, суточные цыплята, цемент и корма для животных входят в список продуктов, которые экспортируются из провинции Голестан.

Толуиан также выразил надежду на рост доходов от экспорта этой провинции до 300-350 млн. долларов.

Инче-Борун считается единственной сухопутной границей Ирана и Туркменистана.

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