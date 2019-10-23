Представитель Ирана по тхэквондо завоевал бронзу на Всемирных военных играх 2019

VII Всемирные летние военные игры проходят в городе Ухань китайской провинции Хубэй и продолжатся по 27 октября 2019 года. По данным организаторов, в них приняли участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю. Соревнования проходят по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года.

При этом Бахши, обыграв соперника из Бразилии, занял третье место и получил бронзу.

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