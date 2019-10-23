23 окт. 2019 г., 13:41
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Музыкальная группа "Кохан Саз" на фестивале в Ереване получила почетный диплом

Музыкальная группа "Кохан Саз" на фестивале в Ереване получила почетный диплом

Тегеран, 23 октября, ИРНА - Музыкальная группа "Кохан Саз", принявшая участие в фестивале в Ереване, Армения, получила почетный диплом за свои исполнения.

Основным инструментом музыкальной группы "Кохан Саз" является Сетар. Сетар — иранский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, принадлежащий к семейству лютней, на котором играют большим и указательным пальцами правой руки, прижимая лады пальцами левой руки.

На фестивале иранская музыкальная группа конкурировала с группами из Эстонии, Грузии, России и Армении в Ереване, Армения.

Международный музыкальный фестиваль AUTUMN YEREVAN прошел в Ереване 4-9 октября.

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