Музыкальная группа "Кохан Саз" на фестивале в Ереване получила почетный диплом

Пекин, 20 октября, ИРНА – Расширение отношений Ирана и Китая приведет к устойчивой безопасности региона. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС ИРИ генерал Мехди Раббани, который находится в Пекине для участия в форуме по вопросам безопасности «Сяншань».