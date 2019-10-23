Музыкальная группа "Кохан Саз" на фестивале в Ереване получила почетный диплом

Основным инструментом музыкальной группы "Кохан Саз" является Сетар. Сетар — иранский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, принадлежащий к семейству лютней, на котором играют большим и указательным пальцами правой руки, прижимая лады пальцами левой руки.
На фестивале иранская музыкальная группа конкурировала с группами из Эстонии, Грузии, России и Армении в Ереване, Армения.
Международный музыкальный фестиваль AUTUMN YEREVAN прошел в Ереване 4-9 октября.
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