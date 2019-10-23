Стратегическое взаимодействие Тегерана и Вены вступило в операционную фазу

"Австрия многократно объявила, что страны должны сохранять свою приверженность международным соглашениям", заявил он, выступая на церемонии по случаю Национального дня Австрии в Тегеране.

Выразив сожаление в связи с выходом США из ядерной сделки, Шульц заявил о взаимодействиях двух стран в таких областях, как городская служба спасения и создание центра возобновляемой энергии.

"Ожидания от отношений Ирана и Австрии теперь вступили в операционную фазу", отметил он.

Он также сообщил о рассмотрении дорожной карты двустороннего взаимодействия после 2020 года в ближайшее время.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи также присутствовал на этой церемонии в посольстве Австрии в Тегеране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392