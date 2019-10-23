23 окт. 2019 г., 13:42
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News Code: 83528329
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Стратегическое взаимодействие Тегерана и Вены вступило в операционную фазу

Стратегическое взаимодействие Тегерана и Вены вступило в операционную фазу

Тегеран, 23 октября, ИРНА – Посол Австрии в Иране Стефан Шульц назвал стратегическими отношения Тегерана и Вены, заявив, что сотрудничество двух стран уже вступило в операционную фазу.

"Австрия многократно объявила, что страны должны сохранять свою приверженность международным соглашениям", заявил он, выступая на церемонии по случаю Национального дня Австрии в Тегеране.
Выразив сожаление в связи с выходом США из ядерной сделки, Шульц заявил о взаимодействиях двух стран в таких областях, как городская служба спасения и создание центра возобновляемой энергии.
"Ожидания от отношений Ирана и Австрии теперь вступили в операционную фазу", отметил он.
Он также сообщил о рассмотрении дорожной карты двустороннего взаимодействия после 2020 года в ближайшее время.
Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи также присутствовал на этой церемонии в посольстве Австрии в Тегеране.
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