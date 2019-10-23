Сборная Ирана по ушу установила самый высокий рекорд в истории страны

В китайском Шанхае прошёл XV чемпионат мира по ушу, за призы которого боролись бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).



В конце поединков иранские ушуисты среди мужчин и женщин получиили восемь золотых медалей и установили новый рекорд в этом виде спорта в истории Ирана.



При этом в очередной раз Иран стал чемпионом мира по ушу, а сборная Китая на своей территории заняла второе место.



После Китая сборная Вьетнама заняла третье место, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472