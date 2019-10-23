23 окт. 2019 г., 13:24
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News Code: 83528274
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Сборная Ирана по ушу установила самый высокий рекорд в истории страны

Сборная Ирана по ушу установила самый высокий рекорд в истории страны

Тегеран, 23 октября, ИРНА - Сборная Ирана по ушу завоевала восемь золотых медалей и достигла своего самого высокого результата в истории чемпионатов мира по ушу.

В китайском Шанхае прошёл XV чемпионат мира по ушу, за призы которого боролись бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

В конце поединков иранские ушуисты среди мужчин и женщин получиили восемь золотых медалей и установили новый рекорд в этом виде спорта в истории Ирана.

При этом в очередной раз Иран стал чемпионом мира по ушу, а сборная Китая на своей территории заняла второе место.

После Китая сборная Вьетнама заняла третье место, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

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