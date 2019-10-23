Иран приветствовал любые действия по сохранению территориальной целостности Сирии

"Мы надеемся, что это соглашение поможет решить проблемы безопасности Турции с одной стороны, и сохранить территориальную целостность и укрепить национальный суверенитет Сирии с другой", отметил он.

"Исламская Республика Иран всегда выступала за мирные переговоры и мирное разрешение конфликтов и поэтому настоятельно призвала обе стороны вести переговоры для достижения соглашения. Она считает, что Аданское соглашение является хорошей основой для решения проблем Турции и Сирии. Тегеран также помогает Анкаре и Дамаску в любом диалоге", указал он.

Мусави исключил присутствие иностранных сил на севере Сирии для обеспечения безопасности в регионе, подчеркнув, что "региональные конфликты должны разрешаться внутри региона, а вывод американских войск вернёт ему мир и безопасность".

"К счастью, влияние Астанинского процесса для обеспечения мира и безопасности в Сирии становится более заметным с образованием конституционного комитета в ближайшем будущем, и мы считаем, что это является важным шагом на пути к восстановлению постоянной стабильности и мира в Сирии", пояснил он.

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