23 окт. 2019 г., 12:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83528146
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Иран приветствовал любые действия по сохранению территориальной целостности Сирии

Иран приветствовал любые действия по сохранению территориальной целостности Сирии

Тегеран, 23 октября, ИРНА - Иран приветствует любые шаги по поддержанию территориальной целостности, укреплению национального суверенитета и восстановлению стабильности в регионе, и в этом отношении соглашение между РФ и Турцией для прекращения конфликтов на севере Сирии является позитивным шагом в целях восстановления стабильности и мира в регионе, заявил Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы надеемся, что это соглашение поможет решить проблемы безопасности Турции с одной стороны, и сохранить территориальную целостность и укрепить национальный суверенитет Сирии с другой",  отметил он.

"Исламская Республика Иран всегда выступала за мирные переговоры и мирное разрешение конфликтов и поэтому настоятельно призвала обе стороны вести переговоры для достижения соглашения. Она считает, что Аданское соглашение является хорошей основой для решения проблем Турции и Сирии. Тегеран также  помогает Анкаре и Дамаску в любом диалоге",  указал он.

Мусави исключил присутствие иностранных сил на севере Сирии для обеспечения безопасности в регионе, подчеркнув, что "региональные конфликты должны разрешаться внутри региона, а вывод американских войск вернёт ему мир и безопасность".

"К счастью, влияние Астанинского процесса для обеспечения мира и безопасности в Сирии становится более заметным с образованием конституционного комитета в ближайшем будущем, и мы считаем, что это является важным шагом на пути к восстановлению постоянной стабильности и мира в Сирии",  пояснил он.

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