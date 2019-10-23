Многосторонность находится под угрозой со стороны США: Зариф

По прибытии в Баку для участия в заседании министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, Зариф заявил, что Движение неприсоединения стремится к укреплению многосторонности.

По его словам, такие заседания подготовят почву для проведения встреч с властями других стран в кулуарах мероприятия.

Зариф во вторник ночью прибыл в Баку.

Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 24 октября посетит Баку для участия в 18-м заседании лидеров и премьер-министров стран Движения неприсоединения, который 25-26 октября пройдет в Баку.

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