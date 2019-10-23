23 окт. 2019 г., 12:31
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News Code: 83528090
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Многосторонность находится под угрозой со стороны США: Зариф

Многосторонность находится под угрозой со стороны США: Зариф

Баку, 23 октября, ИРНА – В настоящее время многосторонность находится под серьезной угрозой со стороны США. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По прибытии в Баку для участия в заседании министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, Зариф заявил, что Движение неприсоединения стремится к укреплению многосторонности.
По его словам, такие заседания подготовят почву для проведения встреч с властями других стран в кулуарах мероприятия.
Зариф во вторник ночью прибыл в Баку.
Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 24 октября посетит Баку для участия в 18-м заседании лидеров и премьер-министров стран Движения неприсоединения, который 25-26 октября пройдет в Баку.

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