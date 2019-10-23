Зариф: стремление США ввести санкции угрожает мировым экономическим отношениям

"Растущая тенденция к унижению дипломатии, многосторонности и международного сотрудничества усилила хронические проблемы во всём мире и породила сомнения и неопределённость. Международное право, многосторонние соглашения, резолюции Совета Безопасности и нормы цивилизованного поведения, похоже, стали жертвами личных политических амбиций", указал он.

"Безответственный шаг США по выходу из ядерной сделки, несмотря на полную приверженность Ирана своим обязательствам в этой связи, является одним из наиболее важных и тревожных в регионе и за его пределами. Американская экономическая война - это, по сути, её экономический терроризм, нацеленный против простых иранцев, и наивная попытка морить их голодом до такой степени, чтобы они сдались - всё это открыто объявленное преступление против человечества, а также серьёзная непосредственная угроза миру и безопасности на международном уровне", подчеркнул он.

Фактически пристрастие США к санкциям или точнее, к экономическому терроризму против наций Движения неприсоединения, таких как Куба, Венесуэла, Сирия, Иран и даже таких держав, как Китай и Россия, ослабляет основу экономических отношений и ставит под угрозу безопасность сотен миллионов людей, а также мировую торговлю.

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