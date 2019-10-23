23 окт. 2019 г., 10:15
Journalist ID: 2390
News Code: 83527759
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Рухани завтра отправится в Баку

Рухани завтра отправится в Баку

Тегеран, 23 октября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 24 октября посетит Баку. Об этом сообщил заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Алиреза Моэзи.

Рухани примет участие в 18-м заседании лидеров и премьер-министров стран Движения неприсоединения, который 25-26 октября пройдет в Баку.
Кроме выступления на заседании, иранский президент также проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана и расскажет о позиции Исламской Республики Иран по важным региональным и международным вопросам.
По словам Моэзи, Рухани в кулуарах заседания Движения неприсоединения проведет отдельные встречи с лидерами страны, присутствующих на мероприятии. Рассмотрение важнейших двусторонних вопросов и реализация совместных проектов также включены на повестку дня.
Иранский президент в пятницу вернется в Тегеран.
Движение неприсоединения, в котором участвуют 120 стран, считается второй по величине международной организацией после ООН. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении. В 2019-2022 годах Азербайджан председательствует в этой организации.

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